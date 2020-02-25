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مصر.. تداول خطاب مؤثر للرئيس الراحل حسني مبارك

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مصر.. تداول خطاب مؤثر للرئيس الراحل حسني مبارك
Reuters
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
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تداول ناشطون في مصر خطابا مؤثرا للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك خلال أحداث 25 يناير 2011.

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وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

وقال الرئيس الراحل خلال الخطاب "سيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا.. إن الوطن باق والأشخاص زائلون".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما نقل مراسلنا عن مصادر مصرية.

وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.

المصدر: RT

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