الحكومة المصرية وشيخ الأزهر يصدران بيانا بعد وفاة مبارك

أصدرت الحكومة المصرية بيانا، اليوم الثلاثاء، تنعي فيه بـ"بالغ الحزن" الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم.

إقرأ المزيد

وقال مجلس الوزراء في بيان له: " يتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذي كان أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولي رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982".

من جانبه، أعرب الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب، عن خالص تعازيه في وفاة مبارك، مشيدا بمسيرته الوطنية، ودوره البارز في حرب أكتوبر، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى -جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما نقل مراسلنا عن مصادر مصرية.

المصدر: RT