سلطنة عمان تسجل إصابتين جديدتين بـ"كورونا"

أكدت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4.

وأضافت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أن الحالتين الجديدتين مرتبطتان بالسفر إلى إيران.

#عاجل..



تسجيل إصابتين جديدتين بمرض فيروس #كورونا في #السلطنة مرتبطتين بالسفر إلى جمهورية #إيران الإسلامية.

لتصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (4) حالات.

وتهيب الوزارة بالمسافرين القادمين من الدول الموبوءة التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة واتباع الاجراءات الوقائية. pic.twitter.com/332rnkK3KU — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) February 25, 2020

وأعلنت سلطنة عمان، يوم الاثنين، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" لمواطنتين قادمتين من إيران، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي العماني.

وأفادت وزارة الصحة العمانية بأن حالة المصابتين "مستقرة".

جدير بالذكر أن الهيئة العمانية العامة للطيران المدني علقت جميع الرحلات بين السلطنة وإيران.

المصدر: RT