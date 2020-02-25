 
مباشر

سلطنة عمان تسجل إصابتين جديدتين بـ"كورونا"

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تسجل إصابتين جديدتين بـ
Reuters / JH/YS
شخص يرتدي قناعا واقيا من انتقال كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbzy

أكدت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4.

وأضافت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أن الحالتين الجديدتين مرتبطتان بالسفر إلى إيران.

وأعلنت سلطنة عمان، يوم الاثنين، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" لمواطنتين قادمتين من إيران، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي العماني.

وأفادت وزارة الصحة العمانية بأن حالة المصابتين "مستقرة".

جدير بالذكر أن الهيئة العمانية العامة للطيران المدني علقت جميع الرحلات بين السلطنة وإيران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا