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القضاء العراقي يصدر حكمين بحق صاحب أكبر صالات قمار في البلاد

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القضاء العراقي يصدر حكمين بحق صاحب أكبر صالات قمار في البلاد
اقتحام القوات الأمنية لصالة القمار في بغداد - أرشيف
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أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، حكمين بالسجن لمدة 7 سنوات ينفذان بالتعاقب ضد المدان حمزة علي علوان المعروف بـ"حجي حمزة"، عن جريمتي انتحال شخصية في القوات المسلحة.

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وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي، أن "الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات ضد المدان".

وأضاف، أن "الحكمين جاءا وفقا لأحكام القرار 160/ أولا لسنة 1983، وذلك عن جريمة انتحال صفة ضابط في هيئة الحشد الشعبي مرتين وحمله هويتين اثنتين تعودان للمؤسسة ذاتها".

وأشار، إلى أن "المحكمة قررت أن تنفذ العقوبات بالتعاقب استنادا إلى أحكام المادة 143 من قانون العقوبات كون الجرائم غير مرتبطة ببعض".

المصدر: RT

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