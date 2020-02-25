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مع انتشار "كورونا".. ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام في المدارس والجامعات

أخبار العالم العربي

مع انتشار
Reuters
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عطلت ثلاث محافظات عراقية الدوام في المدارس والجامعات بعد تسجيل خمس إصابات بفيروس "كورونا" في البلاد، واحدة منها لوافد إيراني الجنسية.

وقررت محافظة النجف، إضافة إلى محافظتي السليمانية وكركوك في إقليم كردستان العراق، تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية الرسمية.

وأكدت سلطات السليمانية أن التعطيل لمدة شهر تقريبا.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلانت اليوم الثلاثاء، عن رصد 4 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" جميعها في محافظة كركوك، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين حتى الآ، إلى 5.

المصدر: RT

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