الكشف عن سبب وفاة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك واللحظات الأخيرة في حياته

كشف فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن سبب وفاة مبارك في أحد المستشفيات العسكرية المصرية صباح اليوم الثلاثاء.

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وقال فريد وفقا لموقع "مصراوي"، إن الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر عملية جراحية أجريت له منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف الديب: "البقاء لله. مبارك مات، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وجرى استدعاء أسرته بالكامل في المستشفى، وتوفي صباح اليوم".

وقد أعلن التلفزيون المصري لاحقا رسميا خبر وفاة مبارك عن عمر يناهز 91 عاما.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد اعلن منذ عدة أيام أن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

المصدر: مصراوي