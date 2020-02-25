سانا: الجيش السوري يسيطر على قريتين جديدتين في ريف إدلب الجنوبي

سيطرت وحدات من الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، على قريتي معرتماتر ومعرتصين بريف إدلب الجنوبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية، وسط غضب تركي من تقدم السوري هناك.

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وأضافت الوكالة أن قوات الجيش السوري "تلاحق حاليا فلول الإرهابيين بالتجاه كفرنبل".

وتابعت قوات الجيش السوري تقدمها في ريف إدلب الجنوبي بعد أن سيطرت على تل النار و8 قرى، عقب معارك مع متمردين مسلحين.

وتأتي هذه التطورات بعد إرسال الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية جنوبي البلاد، وداخل محافظة إدلب السورية.

المصدر: وكالات