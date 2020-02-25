بسبب "كورونا".. الصدر يتراجع عن "المظاهرة المليونية"

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تراجعه عن قراره بشأن تنظيم "مظاهرة مليونية" لأنصاره كان قد قرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر: "دعوتكم لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة، واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم، فهي أهم عندي من أي شيء". وجاء ذلك ارتباطا بالخوف من تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وأعلنت وزار ة الصحة العراقية في وقت سابق من اليوم، منع التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف، وعدم السفر من وإليها، إلا في حالات الضرورة القصوى، فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات العراقية، إلا في حالات الضرورة القصوى، كما تم النصح بعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات غير الضرورية في عموم جمهورية العراق.

وكان الصدر قد هدد في وقت سابق بإقامة تظاهرة مليونية حول المنطقة الخضراء (مقر الحكومة والرئاسة والبرلمان) إذا ما استمر "نهج المحاصصة" لدى الكتل السياسية العراقية عند تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: RT