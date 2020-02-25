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البحرين تعلن عن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" قادمة من إيران

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البحرين تعلن عن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس
Reuters HM/AS/CRH
أشخاص يرتدون أقنعة واقية من فيروس كورونا في البحرين
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة لأشخاص مصابين بفيروس "كورونا" الجديد لدى مواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي.

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وأشارت "وكالة أنباء البحرين" إلى أن المصابين وصلوا إلى مطار البحرين الدولي حيث تم فحصهم وأجريت لهم جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، لتتأكد إصابتهم بالفيروس، وتبلغ بذلك عدد حالات الإصابات المؤكدة في البحرين 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة أن حالات الإصابات الجديدة تعود لمواطنين بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات، كانوا قد وصلوا جميعهم إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.

وأضافت أن الحالات المصابة وصلت إلى البحرين قبل صدور قرار هيئة الطيران المدني البحرينية بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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