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بسبب فيروس "كورونا".. العراق يبدأ بإنتاج الكمامات لمواطنيه

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بسبب فيروس
Reuters Essam al-Sudani
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أعلن وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الثلاثاء، مباشرتها بإنتاج الكمامات في مصنع الألبسة الجاهزة في مدينة الموصل التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود.

وذكر بيان للوزارة: "تمت المباشرة بإنتاج الكمامات بطاقة 30 ألف كمامة يومياً في مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل، التابع إلى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود".

وأضاف أن "المصنع شرع بإنتاج الكمامات لغرض تجهيز المذاخر والمستشفيات وطرحها في الأسواق قريباً بأسعار رخيصة قياساً بأسعار البيع في الصيدليات التي قامت برفع الأسعار بعد تفشي فيروس كورونا، باعتبار أن هذه الكمامات واحدة من طرق الوقاية من الفيروس".

وأشار إلى "توفر الإمكانية لزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة في إطار السعي الجاد لتأمين مختلف المستلزمات الطبية لمحافظة نينوى وعموم المحافظات العراقية".

المصدر: RT

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