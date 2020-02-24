 
مباشر

السعودية.. القبض على عصابة حاولت تهريب 1.6 مليون قرص مخدر

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على عصابة حاولت تهريب 1.6 مليون قرص مخدر
twitter.com/AlRiyadh
حبوب الإمفيتامين المخدرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbui

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، إحباط محاولة تهريب مليون و600 ألف قرص من "الإمفيتامين" المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة لمادة "الغراء".

وقال المتحدث باسم المديرية النقيب محمد بن خالد النجيدي، أنه "وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة، تم إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون ونصف المليون من قرص الإمفيتامين المخدر".


وأضاف: "تم القبض على المهربين، وهم 5 متهمين بينهم مواطن، ومتهمان من الجنسية السورية وآخران من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

وأكد النجيدي، حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم.

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة حراك مستمر.. "يتنحاو قاع" ما يزال يصدح في شوارع الجزائر