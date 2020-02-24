السعودية.. القبض على عصابة حاولت تهريب 1.6 مليون قرص مخدر

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، إحباط محاولة تهريب مليون و600 ألف قرص من "الإمفيتامين" المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة لمادة "الغراء".

وقال المتحدث باسم المديرية النقيب محمد بن خالد النجيدي، أنه "وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة، تم إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون ونصف المليون من قرص الإمفيتامين المخدر".

«مكافحة المخدرات» تحبط محاولة تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص أمفيتامين مخبأة بداخل عبوات بودرة غراءhttps://t.co/2tBeBmmn71pic.twitter.com/ugYtPwpC9G — جريدة الرياض (@AlRiyadh) February 24, 2020



وأضاف: "تم القبض على المهربين، وهم 5 متهمين بينهم مواطن، ومتهمان من الجنسية السورية وآخران من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

وأكد النجيدي، حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم.

المصدر: عكاظ