إيراني مصاب بفيروس "كورونا" يوجه رسالة للشعب العراقي

وجه المواطن الإيراني، سهیل أميري، الذي أصيب بفيروس "كورونا"، اليوم الاثنين، رسالة إلى الشعب العراقي، داعيا له بالسلامة من كل مكروه.

وكتب أميري في رسالة على حسابه في "الفيسبوك": "نحمد الله على كل حال في مرضنا وفي صحتنا، هو الذي برحمته يخلقنا ويعطي صحة ويأخذها، كما هو الحكيم".

وأضاف: "أنا الذي أصيب بمرض الكورونا، والشفاء والصحة والحياة والموت بيد الله، أتمنى على الشعب العراقي، وأنا من ضمنهم (لأني هاجرت من بلدي طهران متوجها إلى النجف الأشرف لطلب العلم وخدمة الحسين، وما كان عندي نية الرجوع واخترت العراق بلدي والنجف مدينتي والشعب العراقي شعبي) أن يكون سالما من كل البلايا".

وتابع: "ربي شاهد، أنا ما خفت على نفسي أبدا، ولكن خفت على الشعب العراقي الكريم وكل دعائي بأن يحفظ الله العراق من كل بلاء وسوء خاصة في هذا المرض، أرجو دعواتكم لحفظ الشعب العراقي من كل بلية وسوء، اللهم أحفظ العراق وأهله وعلمائنا وطلبة العلوم الدينية بالأخص سماحة المرجع الأعلى علي السيستاني".

وأعلنت صحة محافظة النجف في وقت سابق، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، لزائر إيراني داخل العراق قبل أيام‪.

المصدر: RT