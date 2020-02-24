قرقاش: إنهاء أزمة قطر يمر بمعالجة أسبابها

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن حل الأزمة بين قطر وسائر دول الخليج يمر عبر إزالة أسبابها.

وفي كلمة ألقاها خلال ندوة "أمن الخليج" المنظمة من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شدد قرقاش على ضرورة معالجة أسباب الأزمة التي تمر بها، منذ العام 2017، العلاقات بين معظم العواصم الخليجية وقطر.

وعبر وزير الدولة عن رأيه بأن أزمة قطر كانت "نتاجا طبيعيا لسياسات الدوحة التدخلية وبحثها عن أدوار جدلية".

وتابع أن هذه الأزمة "لا بد أن تنتهي في لحظة ما، لكن حلها وحلحلتها من الضروري أن يقوم على معالجة أسبابها".

ندوة #أمن_الخليج |



معالي الدكتور #أنور_قرقاش، وزير دولة للشؤون الخارجية، يشدد على معالجة أسباب #الأزمة_القطرية للوصول إلى حلها، خلال إلقائه الكلمة الرئيسية ضمن ندوة "#أمن_الخليج: التحديات وآفاق المواجهة" في #مركز_الإمارات_للدراسات والبحوث الاستراتيجية@AnwarGargash#Theecssrpic.twitter.com/rC8NvuZLrC — مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (@TheECSSR) February 24, 2020

وفي منتصف العام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وأوقفت الحركة البرية والبحرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحول عن المحيط العربي، وهي اتهامات تنفيها الدوحة، مصرة على أن الحظر الذي فرضته تلك الدول يهدف إلى النيل من سيادتها.

المصدر: RT