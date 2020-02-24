العراق.. واشنطن تحث علاوي على حل الخلافات مع الزعماء السُنة والكرد

حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، على حل الخلافات مع الكتل السُنية والكردية بشأن تشكيل حكومته.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في بغداد أن "بومبيو أجرى اتصالاً هاتفياً بعلاوي للتأكيد مجدداً على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدائم بعراقٍ قوي ومزدهر وذي سيادة".

وبحسب البيان "رحب وزير الخارجية الأمريكي بتعهد رئيس الوزراء المُكلف بإجراء انتخابات مبكرة بغية دعم النظام الديمقراطي في العراق".

من جانبه حثّ بومبيو رئيس الوزراء العراقي المكلف على حلِ الخلافات مع الزُعماء السياسيين الأكراد والسُنة لضمان نجاح حكومته في الاضطلاع بالمهام الأساسية".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة التزام العراق بحماية دبلوماسيّي الولايات المتحدة وقوات التحالف والمنشآت التابعة لهما".

وبحسب البيان "استعرض بومبيو وعلاوي حركة الاحتجاجات، ولاسيما الضرورة الحتمية المُلقاة على عاتق الحكومة القادمة بوضع حدٍ لقتل المُحتجين، والسعي لتحقيق العدالة للقتلى والجرحى والتعاطي مع مظالمهم المشروعة".

واتفق وزير الخارجية ورئيس الوزراء المُكلف على أهمية الشروع بإجراء الإصلاحات التي من شأنها أن تُمّكن الحكومة من توفير حياة كريمة وإزدهار وأمن للشعب العراقي".

المصدر: RT