العراق يمدد فترة منع دخول الإيرانيين والوافدين لمدة 15 يوما

مددت السلطات العراقية، اليوم الأحد، منع دخول الإيرانيين والوافدين لمدة 15 يوما كإجراء احترازي بسبب فيروس "كورونا".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، في بيان صحفي "تمديد فترة منع دخول الإيرانيين والوافدين إلى العراق لمدة 15 يوما، ومنع سفر العراقيين إلى إيران لنفس المدة المذكورة".

ونفت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" في عموم البلاد، وذلك بعدما تحدثت وسائل إعلام نقلا عن مصادر عراقية، عن وجود إصابة بالمرض القاتل في العراق.

ونصحت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أمس السبت، مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، كإجراء وقائي تحسبا لدخول فيروس "كورونا" إلى الأراضي العراقية.



المصدر: RT