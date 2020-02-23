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رئيس الحكومة العراقية المكلف يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة العراقية المكلف يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي
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تلقى رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث آخر التطورات في العراق والمنطقة.

وذكر بيان حكومي عراقي أن "بومبيو قدم التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الحكومة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".

وأضاف "جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين".

المصدر: RT

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