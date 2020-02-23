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العراق.. قوات الأمن تقتل شخصا وتصيب 7 في بغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. قوات الأمن تقتل شخصا وتصيب 7 في بغداد
Reuters / Abdullah Dhiaa al-Deen
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في بغداد
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قالت مصادر أمنية وطبية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت 7 آخرين، عندما فتحت النار على محتجين في العاصمة بغداد.

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ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قتل نحو 500 شخص منذ أول أكتوبر 2019.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد، لا سيما من إيران والولايات المتحدة.

من جهته، أفاد مصدر أمني بتسجيل أكثر من 12 إصابة جراء اشتباكات قرب ساحة الخلاني، وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "الاشتباكات تجددت ضمن مقتربات ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد بين متظاهرين والقوات الأمنية".

المصدر: "رويترز" + "السومرية نيوز"

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