مصر.. الفنان والممثل محمد رمضان يرد على منتقديه بفيديو جديد

نشر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأحد، فيديو جديد، أثناء تواجده في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري الرسمي، قبل تصوير حلقة مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وجاء في الفيديو الذي نشره رمضان على حسابه عبر موقع "فيسبوك"، كرد على منتقديه، بعد الحملة تطالب بمقاطعة أعماله على خلفية أزمته مع الطيار الموقوف بسبب ظهور الفنان في قمرة القيادة منذ عدة أسابيع.

واستعرض محمد رمضان خلال الفيديو، تهافت عدد كبير من العاملين في ماسبيرو على التقاط صور تذكارية معه، بمن فيهم أفراد أمن منوط بهم تأمين المبنى، كما صاحب الفيديو أغنية "أنا بين جمهوري ملك".

وخلال الأيام الماضية تصدر هاشتاغ "#قاطعوا_محمد_رمضان" قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، بعد الأزمة التي تسبب فيها للطيار أشرف أبو اليسر، الذي فقد وظيفته بسبب نشر رمضان صورة داخل قمرة القيادة أثناء رحلة جوية.

المصدر: RT + "فيسبوك"