شكري يبحث مع وفد اللجنة اليهودية - الأمريكية مكافحة التطرف والإرهاب

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، مع وفد من اللجنة اليهودية - الأمريكية، جهود مصر في مكافحة التطرف والإرهاب، والأهمية التي توليها مصر لعلاقتها الاستراتيجية مع واشنطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها الاستراتيجية مع واشنطن.

ولفت حافظ إلى أن شكري بحث مع الوفد، جهود القاهرة في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف بالتوازي مع جهودها نحو البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار المتحدث إلى أن الوفد أبدى اهتماما بالاستماع للرؤية المصرية إزاء ملفات المنطقة المختلفة، بما في ذلك القضية الفلسطينية وعملية السلام، إذ أكد شكري دعم مصر لكافة الجهود الهادفة إلى حلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، وذلك بما يمهد الطريق وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

بدوره، أعرب وفد اللجنة اليهودية - الأمريكية عن تقديره لجهود مصر ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيدا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود على صعيد التراث اليهودي في مصر وحرصها على رعاية الآثار اليهودية المصرية والحفاظ عليها.

المصدر: RT