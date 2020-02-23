مصر.. قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية في البلاد

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأحد، حكمها بقبول دعوى إغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية.

وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع "ابن النفيس الإخباري" بصفة خاصة، من شبكة الإنترنت.

وطالب المحامي سمير صبري في الدعوى المقامة، بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، وبينها موقع "النفيس".

المصدر: صحيفة "الأهرام"