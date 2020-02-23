 
مباشر

مصر.. قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية في البلاد

أخبار العالم العربي

مصر.. قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية في البلاد
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbmn

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأحد، حكمها بقبول دعوى إغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية.

وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع "ابن النفيس الإخباري" بصفة خاصة، من شبكة الإنترنت.

وطالب المحامي سمير صبري في الدعوى المقامة، بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، وبينها موقع "النفيس".

المصدر: صحيفة "الأهرام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة حراك مستمر.. "يتنحاو قاع" ما يزال يصدح في شوارع الجزائر