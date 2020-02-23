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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يزعم أنه لفلسطينيين اثنين يزرعان عبوات ناسفة على الحدود مع قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يزعم أنه لفلسطينيين اثنين يزرعان عبوات ناسفة على الحدود مع قطاع غزة
Reuters
الجيش الإسرائيلي - أرشيف -
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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، زعم أنه وثق لحظة زرع أحد الفلسطينيين لعبوة ناسفة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وعلقت القوات الإسرائيلية على الفيديو قائلة: "ليست المرة الأولى.. ليست المرة الثانية.. إنها المرة الثالثة التي يحاول فيها (الجهاد الإسلامي) زرع متفجرات على طول السياج الأمني لإسرائيل".

وأفاد الجيش في تغريدة سابقة بأن قواته تصدت لفلسطينيين اثنين في قطاع غزة يزرعان عبوة ناسفة بجانب السياج الأمني مع إسرائيل، مضيفة أن الجنود أطلقوا عليهما النيران.

وكان فلسطيني قتل وأصيب اثنان على الأقل بجروح اليوم في استهداف من الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو لشبان تواجدوا في مكان الحادثة، وآلية عسكرية إسرائيلية تحتجز جثمان الناعم بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقا، ثم سحبته خلف السياج الحدودي لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين.

المصدر: RT

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