الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يزعم أنه لفلسطينيين اثنين يزرعان عبوات ناسفة على الحدود مع قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، زعم أنه وثق لحظة زرع أحد الفلسطينيين لعبوة ناسفة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وعلقت القوات الإسرائيلية على الفيديو قائلة: "ليست المرة الأولى.. ليست المرة الثانية.. إنها المرة الثالثة التي يحاول فيها (الجهاد الإسلامي) زرع متفجرات على طول السياج الأمني لإسرائيل".

Not the first



Not the second



But the third time these Islamic Jihad terrorists in #Gaza attempted to plant explosives along Israel’s security fence.



We ensured this was their last. pic.twitter.com/vqlYXIwzbK — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020

وأفاد الجيش في تغريدة سابقة بأن قواته تصدت لفلسطينيين اثنين في قطاع غزة يزرعان عبوة ناسفة بجانب السياج الأمني مع إسرائيل، مضيفة أن الجنود أطلقوا عليهما النيران.

IDF troops spotted 2 terrorists in #Gaza planting an explosive device next to the security fence with #Israel.



Our soldiers opened fire at the terrorists.



A hit was identified. — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020

وكان فلسطيني قتل وأصيب اثنان على الأقل بجروح اليوم في استهداف من الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو لشبان تواجدوا في مكان الحادثة، وآلية عسكرية إسرائيلية تحتجز جثمان الناعم بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقا، ثم سحبته خلف السياج الحدودي لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين.

المصدر: RT