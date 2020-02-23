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السعودية تؤكد دعمها للبنان والشعب اللبناني

أخبار العالم العربي

السعودية تؤكد دعمها للبنان والشعب اللبناني
Reuters
اجتماع وزراء المالية في مجموعة العسرين في الرياض
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أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني.

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وأكد الجدعان، خلال اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين الذي يعقد في الرياض، أن المملكة على تواصل مع الدول المعنية بشأن لبنان وتواصل متابعة ما يحدث، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لضمان تنسيق أي دعم للبنان وبناء على الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

بدوره، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.

وقال في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: "فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل".

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه وفدا من البنك الدولي، "حرص لبنان على التزام الإصلاحات الجذرية المطلوبة على كل الصعد، لضمان نجاح عملية الإنقاذ وعودة الثقة بلبنان".

المصدر: رويترز+ الوطنية للإعلام

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