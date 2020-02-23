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الكويت.. التحقيق مع شرطي حاول إجراء فحوص بدلا من متهم

أخبار العالم العربي

الكويت.. التحقيق مع شرطي حاول إجراء فحوص بدلا من متهم
Reuters / Hamad I Mohammed
الشرطة الكويتية - أرشيف -
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فتحت السلطات في الكويت تحقيقا مع شرطي حاول التلاعب في الأدلة الجنائية، عن طريق تقديم عينة من بوله للتحليل بدلا من شخص ضبط مخمورا.

وفي التفاصيل، ضبطت دورية تابعة للأمن العام، سائق سيارة في حال غير طبيعية، فاقتادوه إلى أحد المخافر، وبعد عرضه على التحقيق وتسجيل قضية بحقه، أحيل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للتأكد من نسبة الكحول في جسمه.

وقالت صحيفة "الرأي" المحلية، اليوم الأحد، إن الشرطي اقترب من المتهم، مستغلا انشغال الممرض، وحاول تقديم عينة من بوله بدلا من المتهم، وعندما اكتشف الممرض الأمر، أبلغ المسؤولين في الأدلة الجنائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استدعاء رجل الأمن وفتح تحقيق معه، بينما تمت إجراء فحوص جديدة للمتهم.

وأَضافت أنه وبعد مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في المكان، تأكد المحققون من أقوال الممرض، وتمت إحالة عينة البول المشكوك في أمرها إلى المختبر، لمعرفة لمن تعود بالضبط، لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر: صحيفة "الرأي" الكويتية

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