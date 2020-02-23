لبنان يعلن نتائج فحوصات أجريت لـ27 شخصا يشتبه بإصابتهم بـ"كورونا"

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية اليوم الأحد، نتائج فحوصات أجريت لـ27 شخصا يشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

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وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إنه تم "إجراء فحوصات لـ27 شخصا من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا حتى الساعة، وقد أثبتت الفحوصات سلامتهم".

يأتي ذلك، بعدما نقلت سيارة مجهزة تابعة للصليب الأحمر اللبناني اليوم، اللبناني "ع. ب" من مدينة بعلبك شرق لبنان، إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لإجراء فحوصات مخبرية للتأكد من عدم إصابته بفيروس "كورونا" ضمن إجراءات احترازية متبعة.

وكانت وزارة الصحة أشارت اليوم في بيان، إلى أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، سيصدر نشرة يومية عند الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الصحة، للإعلان عن آخر المستجدات في شأن فيروس "كورونا" في لبنان.

وأعلن لبنان في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس "كورونا"، لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية.

المصدر: الوطنية للإعلام