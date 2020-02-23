البحرين تأسف لما تضمنه تقرير "العفو الدولية" من "مغالطات"

أعرب مجلس الشورى في البحرين، عن أسفه لما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية من "مغالطات ومعلومات غير صحيحة تمس مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان" في المملكة.

وأكد المجلس في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة اعتماد المنظمات الدولية "مصادر موثوقة"، والتواصل مع المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، بدلا من "إعداد تقارير تفتقد للموضوعية والنزاهة".

وقال المجلس إنه "تابع التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من معلومات مغلوطة وبيانات غير صحيحة، لا تستند للحقائق ولا تعكس الواقع الذي تعيشه مملكة البحرين، وجهودها في ضمان حقوق الإنسان والحريات".

وأضاف المجلس أن "التقرير ابتعد عن أسس ومبادئ المهنية والموضوعية والشفافية، التي يجب اتباعها في إعداد التقارير الحقوقية"، مشيرا إلى أنه تم استقاء المعلومات الواردة في التقرير "من مصادر غير نزيهة، وأخبار قنوات إعلامية متحيزة، ويعرف عنها عدم مصداقيتها".

وأوضح مجلس الشورى أن البحرين "حريصة بمختلف مؤسساتها، على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، واحترام وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعملها المستمر مع المنظمات الدولية لترسيخ نهجها الحقوقي المتقدم، وإبراز دورها ورعايتها لقيم التسامح والتعايش والعدالة، والمساواة بين جميع فئات وأطياف المجتمع".

خلال عام 2019 صعَّدت السلطات في #البحرين من جهودها لتضييق الخناق على حرية التعبير، فاستهدفت المنتديات على الإنترنت، وواصلت استدعاء أشخاص ومحاكمتهم بسبب تصريحات أدلوا بها عبر الإنترنت أو غيره. #حقوق_الإنسان_2019 اقرأ المزيد في تقريرنا السنوي: https://t.co/TsC4teZzP4 — Amnesty Bahrain (@aibahrain) February 18, 2020

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية