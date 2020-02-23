"سانا": تركيا تعتقل عشرات المسلحين السوريين لرفضهم القتال في إدلب

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الأحد، أن القوات التركية اعتقلت عشرات المسلحين الموالين لها في شمال سوريا، بسبب رفضهم المشاركة في معارك إدلب.

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وأفادت الوكالة بأن "القوات التركية اعتقلت عشرات الإرهابيين الذين يعملون بإمرتها في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وذلك على خلفية محاولتهم الفرار إلى الأراضي التركية لخوفهم من المشاركة في المعارك ومواجهة الجيش العربي السوري في إدلب"، مؤكدة أن "القوات التركية أغلقت الحدود أمام الإرهابيين الذين يعملون بإمرتها".

ويشهد ريف إدلب الجنوبي اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري والفصائل الموالية لأنقرة، وسط استقدام الجيش المزيد من التعزيزات بمنطقة جبل الزاوية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) نقلا عن مصادر محلية، إن رتلا عسكريا جديدا للقوات التركية شوهد عند معبر كفرلوسين الحدودي، مؤلف من نحو 65 آلية عسكرية تقل جنودا وآليات ثقيلة، توجه نحو مناطق إحسم والبارة ومحيط كفرنبل في جبل الزاوية بجنوب إدلب، تزامنا مع تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات الحكومية السورية وصلت إلى محاور كفرسجنة وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

من جهة أخرى، نفذ الجيش السوري ضربات صاروخية ومدفعية على تحصينات ومحاور تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" في عمق انتشارها في عدد من قرى وبلدات ريف منطقة معرة النعمان الجنوبي بإدلب.

المصدر: سانا