العراق يمدد حظر دخول الأجانب القادمين من إيران إلى أراضيه

قررت السلطات العراقية، اليوم الأحد، تمديد إغلاق المعابر الحدودية أمام الأجانب القادمين من إيران إلى أراضيه، وسط تقارير عن زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" هناك.

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وأورد مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في بيان، أنه أمر "بتمديد إيقاف استقبال الوافدين من جمهورية إيران الإسلامية عدا العراقيين".

وكانت بغداد حظرت دخول جميع الأجانب من إيران، يوم الخميس، ولمدة ثلاثة أيام. وقال عبد المهدي، مساء أمس السبت، إن الحظر سيمدد، دون أن يحدد موعدا لانتهاء العمل به.

وأسفر تفشي "كورونا" في إيران، حيث أعلنت السلطات عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب "كورونا" إلى ثمانية، عن تعليق الزيارات الدينية وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين.

وقالت وزارة الصحة العراقية إنها لم ترصد حتى الآن أي حالات إصابة بالفيروس في البلاد.

المصدر: رويترز