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نائب رئيس البرلمان العراقي يحدد الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على حكومة علاوي

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نائب رئيس البرلمان العراقي يحدد الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على حكومة علاوي
Reuters
البرلمان العراقي
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حدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، يوم الأربعاء المقبل، موعدا لعقد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.

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وأعلن الكعبي، اليوم الأحد، تأجيل الجلسة الاستثنائية المخصصة للتصويت على حكومة علاوي إلى يوم الأربعاء المقبل، بدل الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الكعبي قوله، إن "جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستعقد الأربعاء المقبل".

وكان علاوي، قد دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين 24 فبراير، من أجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة.

وتعهد علاوي بالعمل على استعادة هيبة الدولة، وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثير المال والسلاح والتدخلات الخارجية.

ولفت علاوي إلى أنه شكل حكومة مستقلة سياسيا، مشددا على أن حكومته ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة النازحين إلى منازلهم.

المصدر: واع

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