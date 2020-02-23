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الصحة الفلسطينية تكشف نتائج تحليل عمال مطعم في أريحا ارتاده كوريون مصابون بـ"كورونا"

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الصحة الفلسطينية تكشف نتائج تحليل عمال مطعم في أريحا ارتاده كوريون مصابون بـ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن انتهاء الفحوص اللازمة لعدد من عمال المطعم الذين ارتاده السياح الكوريون المصابون بفيروس "كورونا" في مدينة أريحا عدد من الأماكن الفلسطينية الأخرى.

وقال الناطق باسم الوزارة، طريف عاشور، إنه تم فحص عدد من العمال في أحد المطاعم في أريحا وتبينت النتائج "سلبية"، يعني لا توجد إصابة بفيروس كورونا. 

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وأضاف عاشور أنه تم نقل العمال إلى الحجر الصحي وسيبقون بداخله لمدة أسبوع حفاظاً على سلامتهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

الصحة الفلسطينية تكشف نتائج تحليل عمال مطعم في أريحا ارتاده كوريون مصابون بـ

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت حالة الطوارئ في فلسطين نتيجة الأخبار الواردة بإصابة 9 مواطنين كوريين بالفيروس كانوا قد وصلوا إلى فلسطين للقيام بجولة سياحية في البلاد.

ودعت الصحة إلى أن يقوم كل شخص بأخذ الاحتياطات اللازمة وبتكرار تغسيل الأيدي، والتوجه للطبيب مباشرة في حال الشعور بأي من أعراض الفيروس الذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن إيجاد لقاح مضاد له.

المصدر: وكالات 

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