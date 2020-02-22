بلاغ عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية حول فيروس كورونا

طلبت وزارة الصحة الفلسطينية من جميع المواطنين اللذين خالطوا وفدا كوريا جنوبيا زار الضفة الغربية مؤخرا بمراجعة أقرب مديرية صحة للتأكد من عدم إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان أن وفدا سياحيا من كوريا الجنوبية زار فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبين إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا لدى عودتهم إلى بلادهم.

ودعت كل الوزارة كل شخص "احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل بوضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما حيث لا يخالط الآخرين خلالها".

وطلبت من هؤلاء إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد في فلسطين أية إصابات حتى الآن بهذا الفيروس.

المصدر: وفا