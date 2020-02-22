العراق.. متظاهرون في محافظة ذي قار يحرقون الإطارات ويقطعون جسر البهو (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن متظاهرين في محافظة ذي قار (جنوب شرق) أحرقوا الإطارات وقطعوا جسر البهو، وذلك إثر منع قوات الأمن دخول متظاهرين من محافظة أخرى إلى الناصرية.

وأوضحت شرطة ذي قار، في بيان، أنها مستمرة بتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين، كونه حق مشروع ويعبر عنه بالطرق السلمية، مؤكدة أن جميع أجهزة الأمن تعمل على تشديد الحماية وتمنع أي خروقات محتمله.

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وأفادت الشرطة بورود معلومات استخبارية وأمنية من شرطة النجف، ومن تنسيقتي ساحات الحبوبي وساحة العشرين في النجف الأشرف، تؤكد وجود عناصر تخريبية قادمة لإثارة الفوضى.

كما أشارت إلى أن التنسيقيات طلبت من قائد شرطة ذي قار، بعدم السماح للقادمين من النجف الدخول إلى المحافظة، كونهم عناصر مسيئة ومنبوذة وتريد إحداث الفوضى والبلبلة، وقد تعرض حياة أبنائهم للخطر أو جرهم إلى أمور لا يحمد عقباها.

وقال جهاز الأمن، إنه أصدر أمرا بمنع القادمين من محافظة النجف الأشرف، لمعرفته بنواياهم التخريبية، مشددا على أن محافظة ذي قار لن تسمح للعابثين بالأمن أو المنبوذين أن يحدثوا الفوضى في ذي قار.

وأضافت الشرطة، أن من يريد التظاهر والتعبير السلمي عن رأيه بإمكانه ممارسة حقه في محافظته وليس في ذي قار، مشددة على أن الرد سيكون قويا ورادعا وفوريا لكل من يريد السوء للمحافظة.

ودعت قوات الأمن بالإبلاغ الفوري عن أي مظاهر مسلحة أو أشخاص لديهم أسلحة أو أشخاص غرباء.

المصدر: RT