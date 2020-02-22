مصدر عسكري لـ RT: الجيش السوري يقصف مواقع للمسلحين بريف إدلب في محيط الطريق الدولي M4
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أفاد مصدر عسكري لـ RT، اليوم السبت، بأن الجيش الحكومي السوري ينفذ عمليات قصف لمواقع المسلحين في ريف إدلب بمحيط الطرق الدولي M4.
وأوضح المصدر أن الجيش يمهد لتقدم قواته في المنطقة عبر نيران المدفعية والضربات الجوية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الجيش كثف استهدافه لمحاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين المدعومين من تركيا، في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي.
المصدر: RT