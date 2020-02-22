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مصدر عسكري لـ RT: الجيش السوري يقصف مواقع للمسلحين بريف إدلب في محيط الطريق الدولي M4

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مصدر عسكري لـ RT: الجيش السوري يقصف مواقع للمسلحين بريف إدلب في محيط الطريق الدولي M4
الجيش السوري يقصف مواقع للمسلحين بريف إدلب
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أفاد مصدر عسكري لـ RT، اليوم السبت، بأن الجيش الحكومي السوري ينفذ عمليات قصف لمواقع المسلحين في ريف إدلب بمحيط الطرق الدولي M4.

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"سانا": الجيش السوري يكثف استهداف محاور المسلحين في أرياف حلب وإدلب

وأوضح المصدر أن الجيش يمهد لتقدم قواته في المنطقة عبر نيران المدفعية والضربات الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الجيش كثف استهدافه لمحاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين المدعومين من تركيا، في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي.

المصدر: RT

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