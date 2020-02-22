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مصدر لـRT: تغريم ممرض عراقي نشر خبرا كاذبا عن "كورونا"

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: تغريم ممرض عراقي نشر خبرا كاذبا عن
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غرمت السلطات العراقية، اليوم السبت، ممرضا عراقيا نشر خبرا كاذبا عن فيروس "كورونا".

وقال مصدر أمني لـRT إن "ممرضا يعمل في دائرة صحة محافظة الديوانية جنوبي العراق، نشر يوم أمس خبرا على حسابه في فيسبوك حول إصابة شخص بفيروس كورونا".

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وأضاف المصدر أن "الممرض كتب عن دخول أول إصابة بالفيروس إلى دائرة الصحة في المحافظة، لكن ذلك لم يكن صحيحا".

وأشار المصدر إلى أن "السلطات الأمنية والصحية استنفرت جهودها بعد انتشار الخبر، ودققت في كل المراكز الصحية ولم تجد أي حقيقة لما نشر، وعلى إثر ذلك حققت مع الممرض وعرضته على قاضي التحقيق وقامت بتغريمه (250) ألف دينار عراقي (207) دولار أميركي تقريبا".

المصدر: RT

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