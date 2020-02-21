ماكرون وميركل يؤكدان لأردوغان اهتمامهما بعقد قمة رباعية مع روسيا حول سوريا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة عقد قمة رباعية بمشاركة روسيا حول سوريا.

وجاء في بيان لقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن ماكرون وميركل بحثا مع الرئيس التركي الوضع في سوريا، وخاصة في إدلب، وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف البيان، أنه في ما يخص إدلب، أعرب ماكرون وميركل عن "قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي... ومخاطر التصعيد".

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وأكد ماكرون وميركل على "ضرورة إيجاد حل سياسي، وبهذا الصدد اعتبرا أنه من الضروري عقد اجتماع عاجل في إطار رباعي" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن إمكانية عقد قمة رباعية بمشاركة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا حول سوريا لا تزال قيد الدراسة، ولكن لا يوجد حتى الآن أي اتفاق محدد بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن أول قمة رباعية حول سوريا في هذا الإطار عقدت في إسطنبول في أكتوبر عام 2018.

المصدر: RT