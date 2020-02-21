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الموانئ الكويتية: نتخذ كافة الإجراءات والاحتياطات لضمان عدم وصول "كورونا"

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الموانئ الكويتية: نتخذ كافة الإجراءات والاحتياطات لضمان عدم وصول
Reuters
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أكد المتحدث باسم مؤسسة الموانئ الكويتية، ناصر الشليمي، اليوم الجمعة، اتخاذ الكويت كافة الإجراءات والاحتياطات لضمان عدم وصول فيروس "كورونا" المستجد إلى البلاد.

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وأضاف ناصر الشليمي، أن نقل البضائع يسير بصورة طبيعية، وأن المؤسسة تنسق مع وزارتي الصحة والداخلية، بشأن فحص طواقم السفن في عرض البحر.

وأعلنت "الموانئ" يوم الخميس، وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا، اعتبارا من الخميس 20 فبراير وحتى إشعار آخر، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) هناك.

وذكرت "الموانئ" في بيان، "أن قرار الإيقاف جاء بغية تحاشي أي احتمالية لانتقال المرض بين الركاب".

وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد علقت، الخميس، جميع رحلاتها من وإلى إيران.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا"، وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا في البلاد، مرجحة أن يكون الفيروس موجودا في كل مدن إيران.

المصدر: صحيفة "قبس" الكويتية

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