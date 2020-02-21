الموانئ الكويتية: نتخذ كافة الإجراءات والاحتياطات لضمان عدم وصول "كورونا"

أكد المتحدث باسم مؤسسة الموانئ الكويتية، ناصر الشليمي، اليوم الجمعة، اتخاذ الكويت كافة الإجراءات والاحتياطات لضمان عدم وصول فيروس "كورونا" المستجد إلى البلاد.

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وأضاف ناصر الشليمي، أن نقل البضائع يسير بصورة طبيعية، وأن المؤسسة تنسق مع وزارتي الصحة والداخلية، بشأن فحص طواقم السفن في عرض البحر.

وأعلنت "الموانئ" يوم الخميس، وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا، اعتبارا من الخميس 20 فبراير وحتى إشعار آخر، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) هناك.

وذكرت "الموانئ" في بيان، "أن قرار الإيقاف جاء بغية تحاشي أي احتمالية لانتقال المرض بين الركاب".

وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد علقت، الخميس، جميع رحلاتها من وإلى إيران.

تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وبتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران الإسلامية اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض الكورونا -١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) February 20, 2020

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا"، وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا في البلاد، مرجحة أن يكون الفيروس موجودا في كل مدن إيران.

المصدر: صحيفة "قبس" الكويتية