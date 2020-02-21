جرافة إسرائيلية تهاجم المتظاهرين الفلسطينيين في "كفر قدوم" - فيديو

أصيب العشرات بينهم أطفال بجروح مختلفة وحالات اختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة "كفر قدوم" المناهضة للاستيطان والتي خرجت ضمن فعاليات تنظمها حركة "فتح" تنديدا بـ"صفقة القرن"

وأشار الناطق الإعلامي في قلقيلية قدوم مراد شتيوي، إلى أن "جرافة عسكرية اقتحمت البلدة ودفعت صخورا كبيرة باتجاه المشاركين في المسيرة، الأمر الذي أدى إلى إصابة مصور فضائية فلسطين محمد عناية بكلتا قدميه، وكذلك الطفل مؤمن مراد شتيوي 9 سنوات بجروح ورضوض طفيفة".

وقال شتيوي: "أصيب 4 شبان آخرين بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، و34 آخرين بالاختناق بينهم 8 أطفال نتيجة سقوط قنابل الدخان في منازل المواطنين"، مؤكدا أنهم عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بـ"صفقة القرن"، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين المعارضين للاستيطان.

المصدر: معا