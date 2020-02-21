بوغدانوف يبحث مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة الليبية وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، خلال محادثات أجراها مع وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أهمية حل الأزمة في البلاد بطرق سياسية.

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وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الطرفين تبادلا الآراء "حول الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2510 الصادر بتاريخ 12 فبراير لدعم قرارات قمة 19 يناير في برلين"​​​.

وتابع البيان أن الجانب الروسي أكد "حتمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية من خلال تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار وإقامة حوار وطني بمشاركة جميع القوى الاجتماعية والسياسية الليبية".

وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، وحكومة "مؤقتة" تتخذ مدينة طبرق (شرق البلاد) مقرا لها، وتحظى بدعم من قائد "الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي تشن القوات التابعة له، منذ أبريل الماضي، هجوما بهدف السيطرة على العاصمة الليبية.

وكان مسؤولو الدول التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، في 19 يناير، دعوا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعهدوا بالامتناع عن التدخل في شؤون هذا البلد.

المصدر: سبوتنيك