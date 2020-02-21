مصر.. الأمن يلقي القبض على عصابة حاولت غسل 25 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عناصر إجرامية في محافظة كفر الشيخ، قاموا بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

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وأشارت الداخلية المصرية إلى أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من التجارة الغير مشروعة عبر إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

ونوهت الداخلية المصرية بأن العناصر الإجرامية حاولت تأسيس أنشطة تجارية في أماكن مختلفة في مجالات "العقارات، والأنشطة التجارية، والسيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكانت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر، قد كشفت عن ضبط 30 متهما والتحفظ على ممتلكاتهم في 11 محافظة، في قضيتي غسيل أموال قدرت بمبلغ مليار و235 مليون جنيه.

المصدر: RT