الملك سلمان يبحث تعزيز الحوار بين الأديان مع وفد يضم حاخاما

استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمس الخميس وفدا دينيا، وأشارت إسرائيل إلى أنه يضم حاخاما يهوديا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الملك سلمان استقبل الأمين العام لـ"مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"، فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول.

وجرى اللقاء بحضور عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وجرى خلاله استعراض جهود وأنشطة وفعاليات المركز ومسيرة عمله.

ورحب العاهل السعودي، حسب الوكالة، بأعضاء المركز الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مشددا على "أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب".

من جانبها، أشارت الخارجية الإسرائيلية، عبر حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر" إلى أن الوفد يضم الحاخام اليهودي، دافيد روزين، مضيفة أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه وجاء "في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان".

لأول مرة يستقبل الملك سلمان ملك السعودية وفدا متعدد الأديان في قصره اليوم بضمنه الحاخام اليهودي دافيد روزين في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان. pic.twitter.com/3k3FxfjMky — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 20, 2020

المصدر: واس + RT