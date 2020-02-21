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السعودية تستعد لقمة العشرين بتشييد عشرات الفنادق

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السعودية تستعد لقمة العشرين بتشييد عشرات الفنادق
Reuters Marwa Rashad
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تعمل السعودية حاليا على بناء ما يقارب 60 فندقا في العاصمة الرياض وحدها، جزء منها سيكون جاهزا بحلول في نوفمبر المقبل لاستقبال زعماء قمة العشرين (G20) التي ستستضيفها الرياض.

وقال المستشار بالديوان الملكي، فهد تونسي، في حديث لوكالة "بلومبيرغ"، إن 8 من هذه الفنادق ستكون جاهزة قبيل وصول زعماء قمة العشرين.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الفنادق ستضيف قرابة ألف وحدة فندقية إلى 17 ألف وحدة موجودة مسبقا.

ونقلت الوكالة عن تونسي قوله إن المملكة تتوقع حضور ما لا يقل عن 10 آلاف زائر، لحضور القمة الختامية إلى جانب فعاليات قمة العشرين، مؤكدا أن الرياض تعتزم استضافة أكثر من 50 مؤتمرا ومنتدى هذا العالم، ما من شأنه جذب 250 ألف زائر على الأقل.

المصدر: سبق + بلومبيرغ

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