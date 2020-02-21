تونسي: ولي العهد السعودي أصر على رفض شعارات قمة العشرين واستبادلها بأخرى محلية

كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي، فهد تونسي، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رفض شعارات لقمة العشرين "G20" صممتها وكالات عالمية وذلك لرغبته في تصميم نموذجي يكون سعوديا.

وقال المستشار بالديوان الملكي في حديث لوكالة "بلومبيرغ"، إن "ولي العهد رفض الشعارات التي صممتها وكالات عالمية رغم أنه لم يكن هناك الوقت الكافي، إلا أنه لم يتراجع عن قراره".

وأوضح تونسي أن الاختيار وقع على تصميم سعودي من أعمال المصمّم السعودي محمد الحواس (28 عاما) الذي صمم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وقال إن هذا "أمر يستدعي الكثير من الفخر لنا كسعوديين".

وقالت الوكالة الأمريكية إن الاهتمام بأدق التفاصيل من أعلى المستويات يعكس مدى أهمية الحدث بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي ترحب بقادة أكبر اقتصادات العالم حيث سيصل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وشخصيات رفيعة المستوى إلى العاصمة السعودية الرياض، غداً السبت، لحضور أول اجتماع وزاري تحضيرا لقمة العشرين، قبل أن تتوج الأحداث بقمة الزعماء في المملكة في نوفمبر المقبل.

المصدر: سبق + بلومبيرغ