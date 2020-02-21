العثور على جثة الصياد المصري المفقود في مياه الخليج العربي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية العثور على جثة الصياد المصري، أحمد الخواجة، بعد غرقه في مياه الخليج العربي، إثر انقلاب قاربه منذ 10 أيام.

إقرأ المزيد

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بانقلاب قارب صيد على متنه اثنان من الصيادين المصريين، بمنطقة نقعة الشملان بالمواجهة لسوق شرق للأسماك، ونجاة أحد الصيادين المصريين واختفاء الآخر، فتم على الفور إخطار فرق الإنقاذ البحري التابعة للإدارة العامة للإطفاء للبحث عن الصياد المختفي.

وواصلت فرق الإنقاذ البحري البحث عن الصياد المصري على مدى 9 أيام، إلا أن جهودها لم تسفر عن العثور عليه، حتى أبلغ صيادو أحد القوارب عن وجود جثة على بعد 500 متر من البر، وبالانتقال الفوري تم انتشالها وتحويلها إلى الطب الشرعي، الذي أكد أنها للصياد المصري المفقود.

وسيتم نقل جثمان الصياد المتوفي إلى مصر، عقب انتهاء السلطات الكويتية من إجراءاتها الرسمية، لدفنه بمقابر أسرته بناء على طلبها.

المصدر: وكالات