مصر ترد على أنباء نقص الدواء في البلاد بسبب الصين

نفت الحكومة المصرية أنباء تأثر صناعة الدواء في مصر نتيجة توقف استيراد خامات الأدوية من الصين، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة.

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ووفقا لرئاسة الوزراء في مصر، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر، سواء بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى.

وشددت الوزارة على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة، مشيرة إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.

وقالت: "في إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص، فقد تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع، للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعاً وحلها، منعا لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للصيدلة بمراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلا عن أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصرية والتي يصل عددها إلى 12 ألف صنف".

المصدر: الأهرام