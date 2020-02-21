قطر عن زيارة الأمير تميم القادمة للأردن: العلاقات عادت لمسارها والأمير في أرضه وبين شعبه

أشاد السفير القطري لدى الأردن، الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، بواقع العلاقات بين الدولتين، مشيرا إلى أهمية زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني القادمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

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وذكر السفير أمس الخميس، في حوار ضمن برنامج "العاشرة" على قناة "المملكة" الأردنية، أن العلاقات بين الدولتين خلال الفترة التي شهدت خفضا في التمثيل الدبلوماسي كانت "دافئة"، قائلا: "العلاقات القطرية الأردنية لم تتأثر بل ازدادت في التعاون والمشاركات والندوات وتبادل الخبرات وجميع المجالات، وكان العمل المشترك قائما على أكمل وجه".

وشدد الدبلوماسي القطري على أن العلاقات بين الدوحة وعمّان عادت إلى مسارها الصحيح، بفضل رغبة الأمير تميم والعاهل الأردني عبد الله الثاني، مضيفا أنهما يدركان الخطر الذي يحدق بالمنطقة العربية.

وتابع: "بحكمة الملك والأمير سيفعلون شيئا لخفض هذا التوتر في المنطقة".

وأشار السفير إلى أن زيارة الأمير تميم إلى الأردن يوم الاثنين القادم، لأول مرة منذ عام 2014، تلبية لدعوة الملك عبد الله، تأتي "في توقيت مهم بسبب الظروف المحيطة بالمنطقة والأمور الكثيرة التي تشغل الشارع العربي"، مؤكدا موقف الدوحة الثابت إزاء جميع قضايا الأردن الرئيسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة.

وأضاف: "زيارة الأمير ليست مستغربة فهو في أرضه وبين شعبه".

وأعلن الأردن في يونيو 2017، بعد يوم من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة وإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في أراضيه.

المصدر: المملكة