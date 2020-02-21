كاميرات المراقبة ترصد منفذ مجزرة هاناو بألمانيا أثناء التحضير لجريمته (صور)

أظهرت كاميرات المراقبة المثبتة في المقهى الذي نفذ فيه "توبياس.ر" هجومه الإرهابي بمدينة هاناو الألمانية، قيامه بجولة استطلاع قبل 6 أيام من التنفيذ.

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وتناقل نشطاء لقطات مسجلة للقاتل كان يرتدي سترة خضراء اللون ويعتمر قبعة زرقاء.

ولفت النشطاء إلى أن الجاني خطط لتنفيذ الهجوم بعد جولة استطلاعية في المقهى أجراها في 15 فبراير الجاري.

Nun wurde durch die Überwachungskamera Aufzeichnung bekannt das der Täter Tobias R. bereits 4 (am 15.02.2020) Tage zuvor in den Cafe ausgekundschaftet hatte.

Das bedeutet das diese Attentat, Terror geplant war und kein Amoklauf ist wie manche Medien berichten ,diesen Tat beschnt. pic.twitter.com/YvvzKJCbNe — Toprak Imran (@toprakmrn) February 20, 2020

Nun wurde durch die Überwachungskamera Aufzeichnung bekannt das der Täter Tobias R. bereits 4 Tage zuvor in den Cafe ausgekundschaftet hatte. pic.twitter.com/YMiOuskO66 — News Special 24 (@NewsSpecial24) February 20, 2020

ووقع هجوم مسلح على مقهيين في بلدة هاناو بألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم أتراك، وإصابة 6 بجروح.

وعقب الهجوم، داهمت قوات الأمن منزل الإرهابي "توبياس.ر" (47 عاما)، وعثرت على جثته وجثة والدته البالغة 72 عاما.

المصدر: وكالات