أنقرة: دماء الجنديين التركيين اللذين قتلا في إدلب لن تذهب سدى

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الخميس، أن دماء الجنديين التركيين اللذين قتلا في غارة جوية بمحافظة إدلب بسوريا "لن تذهب سدى".

وكتب تشاووش أوغلو على حسابه في "تويتر" تعليقا على مقتل جنديين تركيين خلال غارة جوية في إدلب، يقول: "كما أعلنت وزارة دفاعنا، لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى لغاية اليوم، ولن نتركها في المستقبل".

#İdlip’te şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.🇹🇷



Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi; Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 20, 2020

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين إثر غارة جوية في إدلب، الواقعة شمال غربي سوريا.

وعلى المسألة ذاتها، علّق رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، مشددا على أن بلاده "ثأرت وستثأر لدماء شهدائها"، واصفا تركيا بأنها "عظيمة، وشعبنا عزيز، ووطنا مقدس".

المصدر: الأناضول