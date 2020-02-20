بن سلمان يبحث مع بومبيو في الرياض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية (صور)

بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرياض اليوم الخميس، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الجانبين بحثا خلال اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين وفرص تعزيزها.

وحضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة، جون أبي زيد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيزور السعودية من 19 إلى 21 فبراير الجاري.

وتأتي الزيارة إثر قيام وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، بزيارة إلى واشنطن في 12 فبراير الجاري، بحث خلالها الشراكة الأمريكية – السعودية في مواجهة إيران.

المصدر: "واس"