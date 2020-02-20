بوتين يشدد خلال اتصال هاتفي مع ماكرون وميركل على ضرورة تحييد تهديد الإرهاب والحفاظ على وحدة سوريا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هاتفيا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاستعداد لعقد لقاء مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول إدلب.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين أشار، في اتصاله مع القيادة الألمانية والفرنسية، إلى ضرورة "تحييد التهديد الإرهابي" في ظل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها". من جانب آخر، أعرب كل من ماكرون وميركل عن استعدادهما للإسهام في التخفيف من حدة التوتر شمال غربي سوريا.

كما ذكر الكرمين أن زعماء الدول الثلاث دعوا إلى التنفيذ التام لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار السياسي بين طرفي النزاع في سياق قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن ميركل وماكرون اتصلا هاتفيا مع بوتين لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية. وقال المتحدث إن زعيمي ألمانيا وفرنسا "طالبا بالوقف الفوري للأعمال القتالية وتوفير وصول تام للمساعدات الإنسانية".

وبحسب زايبرت، فقد أعرب زعيما ألمانيا وفرنسا عن استعدادهما لإجراء لقاء مشترك مع الرئيس التركي من أجل التوصل إلى حل للأزمة بالطرق السياسية.

المصدر: موقع الكرملين + وكالات روسية