الرئيس الجزائري يطرح في مقابلة مع RT رؤية بلاده للأزمة السورية والعلاقة مع المغرب

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع RT، أن سوريا دولة "مواجهة وتصدي" وهو ما أثر على حرية الأفراد والديمقراطية فيها.

وتناول الرئيس الجزائري رؤيته للأزمة في سوريا وموقف بلاده من عودة دمشق إلى حضن الجامعة العربية، مشيرا إلى أن سوريا دولة مؤسسة للجامعة.

وطرح الرئيس الجزائري خلال المقابلة رؤيته للعلاقات مع المغرب، مشيرا إلى أن العلاقة بين الشعبين المغربي والجزائري قوية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزائر لا تملك أي ضغينة تجاه المغرب.

كما أكد الرئيس الجزائري، قدرة بلاده في لعب دور لحل الأزمة في ليبيا.

وتبث قناة RT مقابلة خاصة مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون الجمعة في الساعة 23:00 مساء بتوقيت موسكو، يتناول خلالها عددا من الملفات الهامة.