اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الليبي في طرابلس

اختار نواب ليبيون رئيسا جديدا لمجلس النواب الليبي في طرابلس التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، حيث وقع الاختيار على حمودة أحمد سيالة.

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وبحسب نتائج التصويت في جلسة اليوم الخميس، في طرابلس فقد اختار النواب حمودة أحمد سيالة رئيسا لمجلس النواب بطرابلس وجلال الشويهدي نائبا أول له ومحمد آدم لينو نائبا ثانيا​.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال 8 أشهر التي ينتخب فيها النواب في طرابلس هيئة رئاسة جديدة.

ومجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية المنتخبة في ليبيا بدأ من 4 أغسطس 2014 خلفا للمؤتمر الوطني العام، حيث يقع مقر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي.

المصدر: سبوتينك